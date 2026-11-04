Пів години без екстрених відключень за добу: для Києва та області оновили обмеження

Внаслідок ударів російських окупантів в Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії – з 11 години ранку середи, 4 листопада, для столиці та з 11:20 для регіону, інформує ДТЕК.
До цього аварійні відключення світла в Києві запровадили вранці вівторка, 3 листопада. Вони тривали близько доби – приблизно до 10:30 середи. Після їхнього скасування система не витримала вже за пів години і відновилися екстрені відключення.
Слід зауважити, що напередодні ввечері "Укренерго" не повідомляли про запровадження стабілізаційних відключень в своєму офіційному акаунті в Telegram.
Про аварійні відключення світла з 05:12 середи в Черкаській області також повідомляє місцеве обленерго. Паралельно в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Про складну ситуацію в енергосистемі свідчить і те, що в Сумській області з моменту оприлюднення графіків на середу впродовж ночі та ранку 4 листопада 5 разів вносилися зміни, повідомляє місцеве обленерго.
Оновлено 13:00. Завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масштабних атак ворога, повідомляє "Укренерго". Наразі аварійні відключення продовжують діяти лише у Харківській області.
Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області, ідеться в повідомленні.
Оновлено 13:20. Незабаром аварійні відключення оголосили також у Дніпропетровській області, інформує ДТЕК.
"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - зазначили в компанії.
Ситуація в енергосистемі України – головні новини
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомляє, що загалом по Україні в ніч на 3 листопада було близько 20 уражень енергетичних об'єктів. Він розповів, які цілі були в пріоритеті у ворога і чого чекати далі.
Прим цьому директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що київська влада до настання п'ятого року війни практично нічого не робила з енергетичної стійкості міста – чи робила абсолютно недостатньо.