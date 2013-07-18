У Львові двоє осіб пограбували 29-річного іноземця

У Львові правоохоронці затримали двох чоловіків, які пограбували, які пограбували 29-річного громадянина Туреччини. Молодий чоловік був у Львові потягом, повертався до Стамбулу з Івано-Франківської області, де народилася та мешкала його мама.

«До нас в чергову частину із заявою про крадіжку особистих речей звернувся іноземний громадянин. Злочини проти іноземців, це злочини розкриттю яких приділяється особлива увага керівництва МВС України. Тому оперативно було зібрано особовий склад підрозділу», – розповідає начальник лінійного відділу на станції Львів підполковник міліції Олександр Масловський, повідомляє УГЗ МВС України.

Першим завданням, що стояло перед оперативниками, було скласти портретний опис зловмисників. Допомогло те, що іноземець добре володіє українською і російською мовами. Після отримання опису розшукуваних, працівники транспортної міліції почали відпрацювання прилеглої до залізничного вокзалу площі.

«Зайшовши в одне з кафе, що знаходиться на привокзальній площі ми побачили двох громадян, що підходили під опис підозрілих осіб,- розповів начальник сектору карного розшуку лінійного відділу на станції Львів майор міліції Володимир Замасло. – Запросили їх до чергової частини і вже там провели очну ставку з потерпілим».

Іноземець зразу впізнав злодюжок, а при поверхневому обшуку, в присутності понятих у них було вилучено мобільний телефон, гаманець та паспорт. Адже без документів, громадянину іншої країни, довелося б ще довгий час гостювати на теренах Львівщини. Сумку та ноутбук зловмисники встигли здати в ломбард, отримавши за це 800 гривень. Потратити частину грошей вони встигли в кафе, купивши собі випивку та їжу.

Зараз крадії затримані та дають покази в лінійному відділі. Вони перевіряються на причетність до подібних злочинів на території обслуговування Управління МВС України на Львівській залізниці. Стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Розслідування триває.