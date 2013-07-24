У Києві озброєний наркоман скоїв розбійний напад на жінку з дитиною

У Києві затримано озброєного розбійника, який напав на жінку з дитиною і погрожуючи пістолетом відібрав у неї золотий ланцюжок.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на місці події інспектори патрульної служби з’ясували, що потерпіла – 27-річна киянка, яка саме забрала 3-річну дитину з дитсадочка, знайомі підвезли їх до будинку автомобілем. Мамі з донькою залишилося пройти не більше 50 метрів, коли просто перед ними зупинився невідомий, направив на жінку пістолет та вимагав мобільний телефон. Перелякана киянка забула сотовий вдома, але зловмисника така відповідь не задовольнила. Після цього він зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок з кулоном та накивав п’ятами.

Патрульні міліціонери з потерпілою в салоні автомобіля помітили нападника за кілька кварталів. Його затримали, але виявилося, що ювелірну прикрасу він встиг здати у ломбард.

Як розповів начальник Солом’янського райуправління київської міліції Ігор Моренець, працівники слідчо-оперативної групи вилучили ланцюжок. До речових доказів залучено і стартовий пістолет, який був у підозрюваного при собі.

Чоловік, якого впізнала потерпіла, арештований. Кримінальне провадження відкрите за статтею 187 КК України «Розбій».

Арештований – 30-річний місцевий мешканець, вживає наркотики, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, куди потрапив за майнові злочини.

За скоєне, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.