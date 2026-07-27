Армія Росії отримала велику партію модернізованих БМП із захистом від дронів (фото, відео)

Модернізація не вирішує фундаментальних проблем радянської БМП.

Холдинг "Високоточні комплекси" передав російській армії партію бойових машин піхоти БМП-3. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Росіяни не назвали точної кількості машин, водночас зазначивши, що "обсяг постачання перевищив щомісячні показники попередніх місяців поточного року".

За даними "Високоточних комплексів", з початку російсько-української війни обсяги продукції, що відвантажується компанією, зростали щороку. Станом на сьогодні вони "втричі перевищують" попередні показники.

Одночасно з цим змінюється й вигляд бойових машин. Цього року БМП-3 отримали низку важливих удосконалень. Так, росіяни посилили захист днища від підриву, а також броньову протиосколкову стійкість кормової та передньої частин.

Кожна машина має засоби додаткового захисту, що забезпечують прикриття корпусу з усіх боків, у тому числі зверху. "Встановлення спеціальних приладів та апаратури дозволяє підвищити мобільність БМП-3 та ефективність застосування її озброєння", – додали росіяни.

Повідомляється також, що усі машини були оснащені вдосконаленою системою радіоелектронної боротьби. Остання, ймовірно, покликана боротися з дронами.

БМП-3 - довідка. БМП-3 – радянська гусенична бойова машина піхоти, створена для перевезення особового складу на поле бою. Експлуатацію БМП-3 розпочали у 1987 році.

Головним озброєнням машини є комплекс з двох гармат у башті, до складу якого входить 100-мм гармата-пускова установка 2А70 та 30-мм автоматична гармата 2А72, а також спарений з ними 7,62-мм кулемет ПКТ.

БМП-3 може брати на борт до 7 десантників (плюс 3 члени екіпажу). Максимальна швидкість БМП-3 становить 70 км/год по шосе.

БМП-3 – інші новини

Росія неодноразово намагалася покращити БМП-3, однак жодна з цих модернізацій не вирішила фундаментальної проблеми радянської бойової машини, а саме – дуже поганого захисту (деякі спроби навіть призвели до зниження можливостей БМП-3).

За словами російських фахівців, американська M2 Bradley значно перевершує БМП-3 за показниками протиснарядної, протикульної та протимінної стійкості. Це при тому, що сама M2 – дуже стара машина, яку розробили у 70-х роках.

Недоліки призвели до значних втрат БМП-3. За даними моніторингового проекту Oryx, Росія втратила у війні проти України сотні бойових машин піхоти БМП-3 різних модифікацій.

Вас також можуть зацікавити новини: