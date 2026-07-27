В Ужгороді вперше за час повномасштабної війни пройшла знаменита регата: хто переміг (фоторепортаж)

Переможців визначили одразу в кількох категоріях.

На Закарпатті 26 липня 2026 року, після п'ятирічної перерви, пройшла традиційна Ужгородська регата.

Побував на заході й фотокореспондент УНІАН, який розповів, що перший від початку повномасштабної війни благодійний заплив річкою Уж в Ужгороді зібрав 29 команд, а всі зібрані кошти спрямували на підтримку ЗСУ.

Традиційно усі бажаючі взяти участь у запливі мали креативно оформити свої плавзасоби. При цьому командам не заборонялося штовхати їх або йти поруч із ними – головною умовою було не перевернутися до фінішу.

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Як і в попередні роки, переможців Ужгородської регати визначали у чотирьох номінаціях:

найшвидше судно – "Веліор";

найшвидше саморобне судно – "Норвезькі веслуни";

найбільший екіпаж – "Циркове шоу";

найоригінальніший екіпаж – "Апокаліптична Галера 3000".

Ужгородська регата – історія змагань

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, перша Ужгородська регата пройшла ще у 2010 році. Її проводили щороку, однак через пандемію коронавірусу в 2020 році захід довелося скасувати.

У 2021 році регата повернулася, але у 2022-2025 роках не проводилася через повномасштабну війну.

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