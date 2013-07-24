У Києві зловмисники розбирали на металобрухт плити з Вічного вогню

У Києві міліціонери затримали двох чоловіків, які зняли з постаменту Вічного вогню і планували здати до пункту прийому металу латунну плиту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, зловмисників доставлено до Печерського райуправління міліції, речовий доказ вилучено.

Стосовно чоловіків відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.