На Закарпатті ДАІ відловлює автомобілі на закордонних номерах

На території Закарпатської області з 1 серпня розпочався комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Митний контроль».

З метою контролю правомірності експлуатації транспортних засобів та припинення незаконного перебування на території України автомобілів іноземної реєстрації і порушення водіями правил митного контролю на шляхах області будуть працювати мобільні групи у складі працівників Державтоінспекції, управління по боротьбі з організованою злочинністю та представників митниці.

Як повідомляє УДАІ УМВС України в Закарпатській області, у разі виявлення факту знаходження транспортного засобу (далі ТЗ), що перебуває у міжнародному русі на території України більше 2-х місяців при цьому не зареєстрованого в Державтоінспекції, працівник ДПС ДАІ складає відносно водія протокол про адміністративне правопорушення (порушення вимог п. 29.2 Правил дорожнього руху), за що передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 255 грн.(ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У разі повторного протягом року вчинення даного правопорушення водій притягається до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 255 до 510 грн. або громадських робіт з оплатним вилученням ТЗ (ч. 7 ст. 121 КУпАП). Працівник ДАІ має право тимчасово затримати такий транспортний засіб шляхом блокування або доставки його на штрафмайданчик.

Також водії, які порушують положення законодавства щодо перебування ТЗ на митній території України, будуть притягнуті до відповідальності митним органом у відповідності до Митного кодексу України, - повідомляє прес-служба УДАІ.

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