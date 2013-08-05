У Запоріжжі УБОЗ ліквідував підпільний конвертаційний центр, внаслідок діяльності якого до державного бюджету не надійшло понад 4 млн грн у вигляді податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, конвертаційний центр діяв упродовж 2010-2012 років.

Організувала нелегальну фінансову структуру місцева жителька, яка у 90-х роках працювала в органах податкової служби. До злочинної діяльності вона залучила сина і знайомого. Зловмисники створили та придбали ряд фіктивних підприємств, за допомогою яких вчиняли незаконні банківські транзакції для конвертації безготівкових коштів у готівку. У подальшому гроші передавались контрагентам, за вирахуванням певного відсотка від суми угоди за прикриття незаконної діяльності.

Клієнтами конвертаторів були суб`єкти господарювання, у тому числі державної форми власності. Встановлено, що за час протиправної діяльності було конвертовано понад 25 млн грн.

Кримінальне провадження відносно злочинної групи направлено до суду.