На залізничному вокзалі Харцизька затримали озброєного чоловіка

У м.Харцизськ Донецької області правоохоронцями затримано зловмисника, який, погрожуючи револьвером, в будівлі залізничного вокзалу вимагав гроші у касира, який продавав квитки.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

За словами касира, коли вона обслуговувала пасажирів, до неї «через чергу протиснувся невідомий чоловік і почав погрожувати пістолетом», вимагаючи гроші. Чергова на вокзалі почула крики і зателефонувала до міліції. Повідомлення надійшло в лінійний відділ міліції, і на місце події було направлено наряд державної служби охорони.

Міліціонери, які прибули оперативно на місце події, затримали 36-річного зловмисника, і він не встиг скористатися зброєю.

Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили зброю, яка, як показала експертиза, виявилася револьвером для проведення тренувальних стрільб.

Як повідомила прес-офіцер УМВС України на Донецькій залізниці Олена Чемериська, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за статтею 187 КК України (Розбій).