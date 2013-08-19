У Києві грабіжник під час затримання поранив міліціонера

У Києві під час затримання чоловіка, який впродовж одного дня скоїв пограбування двох аптек, співробітник міліції отримав поранення з пістолета.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до чергової частини Дарницького райуправління столичної міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що в аптеці скоєно розбійний напад.

За словами 30-річної директора аптеки, у приміщення закладу зайшов невідомий чоловік віком близько 35 років. Підійшовши до каси, він вихопив предмет, схожий на пістолет, та, погрожуючи, почав вимагати гроші, попередивши, що в разі непокори застосує зброю. Провізор віддала зловмиснику 500 грн, після чого той зник з місця пригоди.

Менш як через годину у Дніпровському районі він, також погрожуючи в аптеці зброєю, забрав із каси 300 грн.

Незабаром правоохоронці помітили чоловіка, за прикметами схожого на нападника. Під час спроби затримання той зробив кілька пострілів у бік правоохоронців, поранивши одного з них.

Інспектор патрульної служби Дніпровського району отримав непроникаюче вогнепальне поранення черевної порожнини та був госпіталізований.

Затриманим виявився 34-річний житель Києва, який раніше не мав конфліктів з законом. Міліціонери вилучили в нього пістолет та гроші.

Слідчим відділом Дніпровського райуправління ГУМВС України в м. Києві дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.