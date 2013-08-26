Встановлено осіб, які перешкоджали діяльності журналістів

Одного з працівників охоронної фірми вже допитують слідчі. Допит його колеги, а також допит потерпілих журналістів заплановані на 27 серпня.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Нагадаємо, 25 серпня о 4:20 члени знімальної групи «5 каналу» звернулися до міліції з повідомленням про перешкоджання діяльності журналістів невідомими особами.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між журналістами та двома працівниками приватної фірми. Охоронці перешкоджали проведенню зйомок в районі сцени на Майдані Незалежності.

Кореспондент звернулась із заявою до Шевченківського районного управління міліції. Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.1ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

26 серпня працівники охоронної фірми були викликані для проведення слідчих дій. Один з них, житель Києва, вже прибув до слідчих. Його колега, мешканець Чернігівщини, а також потерпілі журналісти будуть детально опитані про обставини інциденту 27 серпня.

Досудове розслідування триває.