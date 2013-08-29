Тіло загадково загиблої професорки знайшли на звалищі

Міліція знайшла таємничо зниклу в листопаді минулого року професора донецького Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака, кардіолога Наталю Калінкіну, повідомляє Сегодня.

"Труп було знайдено на околиці Донецька, в балці, посеред стихійного звалища. Тіло пролежало більше півроку на відкритому повітрі, що призвело до низки непоправних змін. Труп відправили на судово-медичну експертизу. Слідів насильницької смерті не виявлено. Але правоохоронці відпрацьовують різні версії смерті жінки. Зараз головне встановити, як тіло потрапило на звалище. Всі речі, які були при ній у момент зникнення, залишилися при ній - нічого не було порвано чи знято", - розповіли правоохоронці.

5 листопада 2012 Наталія Калінкіна виїхала з роботи на своєму автомобілі. Пізніше її відкритий автомобіль знайшли біля одного з будинків Куйбишевського району міста з гудзиком в салоні і зі слідами крові. За фактом зникнення Калінкіної міліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство.

ТСН