Троє зловмисників відібрали у фермера 80 тис. грн

У Вінницькій області правоохоронці затримали трьох осіб, коли вони ділили отримані злочинним шляхом 80 тисяч гривень після нападу на фермера з Шаргородського району.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами т.в.о. начальника УБОЗ УМВС Леоніда Прокопчука, злочинці планували забрати один мільйон гривень, за які керівник фермерського господарства мав придбати сільгосптехніку. Однак господар зберігав в будинку значно меншу суму.

Серед ночі, закривши обличчя масками, нападники через вікно проникли до будинку фермера і, погрожуючи розправою, забрали усі наявні кошти.

Після нападу злочинці поїхали до Вінниці і в одному із приміських кафе почали ділити здобич. Саме за цим заняттям їх застали працівники міліції.

Серед затриманих – 61-річний вінничанин, його 38-річний син та 45-річний подільник з Шаргородського району.

Слідчим управлінням області відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 КК України (розбійний напад). За такий злочин передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від восьми до п’ятнадцяти років.

Трьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні розбійного нападу. Вони затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Триває слідство.