На думку фахівців, МС-21 запізнився навіть не на роки, а на десятиліття.

Другий серійний літак МС-21 уперше піднявся в повітря з аеродрому Іркутського авіаційного заводу, який є філією компанії "Яковлєв" і входить до складу ОАК ("Об'єднана авіабудівна корпорація"). Про це ОАК повідомила у своєму Telegram-каналі.

Політ тривав близько трьох годин. За словами росіян, усі бортові системи працювали штатно, а програму виконали в повному обсязі.

Перший серійний МС-21, виготовлений у рамках програми так званого "імпортозаміщення", здійснив перший політ у серпні цього року. Прототип МС-21 вперше піднявся ще у 2017 році. Відтоді в Росії збудували близько 7–8 літаків МС-21 (переважно дослідні зразки).

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Як би там не було, політ другого серійного МС-21 – знакова подія для всього російського авіабудування, адже йдеться про головний авіаційний проєкт Кремля (принаймні, якщо казати про цивільне авіабудування).

Довідка УНІАН. МС-21 – це середньомагістральний пасажирський літак із вузьким фюзеляжем. У серійній версії він має два російських двигуна ПД-14. Пасажиромісткість МС-21 становить приблизно від 130 до 210 пасажирів залежно від модифікації та компонування салону.

Передбачається, що МС-21 замінить в російських авіакомпаніях західні літаки типу Boeing 737 MAX та Airbus A320neo, але це переважно російські фантазії.

Річ у тім, що західні авіалайнери будують тисячами, для них є відповідна технічна база і можливість постачання деталей та двигунів. У випадку із МС-21 немає нічого із вищенаведеного. Крім того, навіть в оновлених конфігураціях МС-21 стикається з питаннями щодо дальності польоту, паливної економічності та надійності, що є критично важливими питаннями для авіалайнера.

Криза російської цивільної авіації

Програма МС-21 розвивається на тлі масштабних проблем у російській цивільній авіації. За останні роки ситуація в галузі погіршилася через технологічну ізоляцію РФ, спричинену санкціями. Російські авіаперевізники відчувають гостру нестачу справних літаків, мають обмежений доступ до запчастин і авіаційних двигунів, а також стикаються з дефіцитом кваліфікованих фахівців.

Поєднання цих чинників ускладнює технічне обслуговування авіапарку та прискорює виведення частини літаків з експлуатації. Раніше УНІАН писав, що до 2030 року Росія ризикує втратити майже половину свого парку цивільних авіалайнерів. Замінити ці літаки практично нічим.

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