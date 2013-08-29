На Прикарпатті брат забив молотком брата

27 серпня до Калуського міськвідділу міліції Івано-Франківської облатсі звернулася жителька села Голинь, яка повідомила про виявлення бездиханного чоловіка в рівчаку.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події задокументувала жахливу знахідку селян. У канаві біля дороги знаходився труп чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді множинних забійних ран обличчя та голови, поруч якого лежав велосипед, взуття та куртка.

Тіло направили в морг при Калуській ЦРЛ для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного у вбивстві. Ним виявився двоюрідний брат жертви.

Як з’ясувалося, напередодні чоловіки вживали спиртні напої. Під час сварки 42-річний селянин, вхопивши молотка, почав бити ним свого родича по голові. Відтак, відніс тіло та речі 46-річного брата до рівчака аби приховати вбивство.

За фактом вбивства порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (навмисне вбивство). Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.