У Києві викрито нарколабораторію з виробництва амфетаміну

У Києві на Печерську співробітники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків викрили нарколабораторію, де виготовлявся амфетамін.

Загальна вартість вилучених наркотиків, за цінами «чорного ринку», становить понад 240 тис. грн, повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

Організував виробництво 24-річний киянин, за освітою – хімік. Затримали чоловіка під час спроби продажу 400 г амфетаміну.



Фото: МВС України

Окрім затриманого у квартирі перебували ще двоє чоловіків, які не лише допомагали у виготовленні наркотиків, а й виступали як дегустатори. У 19-річного хлопця та його 24-річного товариша вилучено значну кількість канабісу.

Слідчий відділ Голосіївського райуправління столичної міліції веде досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.