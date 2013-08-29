У Кременчуці з вікна випала п'ятирічна дитина
12:36, 29 серпня 2013Кримінал
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У дитини перелом хребта
У Кременчуці Полтавської області з вікна другого поверху будинку випала п'ятирічна дитина, яку «швидкою» доправили до лікарні.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, попередній діагноз дитини - компресійний перелом хребта грудного відділення.
Правоохоронцями встановлено, що дані тілесні ушкодження дівчинка отримала внаслідок падіння з вікна 2-го поверху будинку по місцю мешкання.
Обставини події на даний час перевіряють працівники кримінальної міліції у справах дітей райвідділу міліції.
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