У Кременчуці з вікна випала п'ятирічна дитина

У Кременчуці Полтавської області з вікна другого поверху будинку випала п'ятирічна дитина, яку «швидкою» доправили до лікарні.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, попередній діагноз дитини - компресійний перелом хребта грудного відділення.

Правоохоронцями встановлено, що дані тілесні ушкодження дівчинка отримала внаслідок падіння з вікна 2-го поверху будинку по місцю мешкання.

Обставини події на даний час перевіряють працівники кримінальної міліції у справах дітей райвідділу міліції.