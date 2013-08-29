У Харкові двоє підлітків за добу вкрали 7 легковиків

У Харкові правоохоронці викрили двох підлітків у скоєнні серії викрадань легкових автомобілів. Лише протягом одного дня хлопці умудрилися вкрасти 7 автівок, які знаходилися у двох сусідніх дворах.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як стало відомо, двоє юнаків 16 та 17 років шукали собі незвичайних розваг, тож вирішили перевірити, як можна завести легковика без ключів. Цю ідею «підкинув» один з товаришів, який навчається на автослюсаря у технікумі.

Підлітки проникали до авто за допомогою викрутки, заводили їх, з’єднуючи проводки, а потім каталися містом. Коли в машині закінчувався бензин, вони кидали автомобіль на узбіччі та йшли заводити наступну. Сьома спроба хлопців проїхатись на чужому авто виявилася останньою, вони були затримані працівниками міліції «на гарячому».

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 та 3 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

За вчинення даних злочинів законодавством встановлено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років.