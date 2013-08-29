У Чернівцях побили депутата облради

29 серпня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богомольця у Чернівцях двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження в область голови одному з депутатів Чернівецької обласної ради.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Хід розслідування знаходиться на контролі керівництва УМВС.

Міліція з’ясовує обставини події.

Водночас, як повідомляють місцеві видання, потерпілим є депутат Чернівецької облради, екс-член партії "Свобода" Назар Горук.