Ставка на профілактичну роботу з дітьми себе виправдала – МВС

Віднедавна доля малолітнього правопорушника каральними методами не вирішується, головною складовою в роботі співробітників служби є виключно профілактична складова. Про це начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей Олексій Лазаренко заявив під час підбиття підсумків роботи ввірених йому обласних підрозділів за 7 місяців поточного року.

Лазаренко також зазначив, що при реформуванні служби основними напрямками роботи є удосконалення змісту, форм і методів профілактики правопорушень серед дітей, а також професійна підготовка співробітників служби в нових умовах роботи, повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України.



Олексій Лазаренко/Фото: МВС України

Він також підкреслив, що подібна практика не втратить своєї актуальності, оскільки, за його словами, кожний шостий злочин в Україні скоюється дітьми, які не зайняті навчанням або ж працею, кожен другий неповнолітній, який викривається в злочинній діяльності, є учнем школи, і кожен п'ятий - ПТУ.

"Тому пошук сучасних форм роботи вимагає чіткого налагодження соціального партнерства з усіма інститутами громадянського суспільства. При цьому, головною умовою для успішної роботи є - ініціатива співробітників служби", - сказав Олексій Лазаренко і підкреслив, що ефективні результати роботи вже є.

За його словами, за сприяння представників громадських центрів "Волонтер" та "Молодь за демократію" у містах Києві, Білій Церкві та Харкові співробітники міліції організували проведення індивідуальних програм для дітей, які звільнилися з спецустанов і перебувають на обліку в органах внутрішніх справ. Цей досвід ближчим часом буде поширений у місті Донецьку.



Віктор Ратушняк і Олексій Лазаренко/Фото: МВС України

Керівник служби також розповів про досвід роботи з представниками Федерації футболу України (ФФУ ). Проект "Відкриті розважальні футбольні школи" курується УЄФА і вважається одним з провідних у розвитку масового футболу, а також увійшов до Меморандум про взаємодію МВС України та ФФУ на 2013 - 2016 роки.

Проект, за словами Олексія Лазаренка, сповідує суворий принцип "Спорт для всіх", а також використовується в якості виховного інструменту для профілактики та попередження дитячої злочинності.

Цікаво, що ініціативи міліціонерів цілком підтримали Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко та заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж.

"Сьогодні для реалізації завдань залучення дітей до масового спорту держава виділяє чималу суму - майже 100 млн гривень, але половина з них розбазарюється і розкрадається чиновниками в регіонах, які відповідають за цю роботу. Вона ведеться неефективно або ж взагалі не показується. Так хто ж повинен дивитися за цим, як не правоохоронці? Спільними зусиллями представників Національного Олімпійського Комітету (НОК) і вашими варто навести в цьому напрямку порядок і робити те, за що взялися - за гідне виховання підростаючого покоління" , - зазначив Віктор Корж.