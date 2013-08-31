Мельника знайдено в Австрії - ЗМІ

Екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника знайдено в Австрії, куди він потрапив через Білорусь.

Про це виданню «Сегодня» неофіційно повідомили правоохоронці.

«Така інформація є у МВС. Мельника можуть доставити з Австрії», - заявило джерело газети.

Також сестра Мельника Олена підтвердила інформацію, що її брат в Австрії. «Отже, вам правильно сказали», - відповіла вона на запитання, чи перебуває її брат в Австрії.

Утім, в МВС і ГПУ уточнюють, що утікача ще не затримано. А відповідно, процедуру екстрадиції не розпочата.

«Тільки після отримання документа з печаткою і підписом, що громадянина затримано, може бути розпочато процес екстрадиції», - говорять у прес-службі ГПУ.

Водночас у Посольстві України в Австрії виданню сказали, що за їх документами офіційне перебування Мельника у цій країні не підтверджується.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник утік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет. Його було оголошено у міжнародний розшук.

27 серпня міністр МВС України Віталій Захарченко заявив, що правоохоронні органи встановили місце знаходження Мельника.

На уточнююче запитання журналістів, в якій країні Мельник перебуває, Захарченко відповів: ”Коли зловимо, тоді все і розповімо”.