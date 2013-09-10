Міліція затримала підлітка, який жорстоко вбив школярку в Алчевську
Бив каменем по голові
Працівники міліції 9 вересня затримали підозрюваного у вбивстві учениці 9-го класу, тіло якої було виявлене 3 вересня на території недобудови по вулиці Сарматській в Алчевську Луганської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС у Луганській області, у ході досудового слідства було встановлено, що смерть дівчинки настала унаслідок відкритого перелому кісток черепа, пошкодження лицьового скелета, крововиливу під оболонку головного мозку і м`яких тканин шиї.
За результатами проведених експертиз факт згвалтування не підтвердився.
Співробітники міліції спільно з прокуратурою за підозрою у скоєнні цього злочину затримали учня одного з навчальних закладів Алчевська, 1998 року народження.
Встановлено, що він 2 вересня близько 12.20 за вищеназваною адресою під час сварки, що виникла раптово, почав душити дівчинку, а коли вона знепритомніла і впала, кинув їй на голову не менш як два рази фрагмент бетонного каменя.
Проти затриманого розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), і обрано запобіжний захід – утримання під вартою.