Сьогодні рослина перебуває під критичною загрозою зникнення.

У турецькому районі Гельбаші поблизу Анкари археологи виявили найдавніші залишки насіння рідкісної "квітки кохання" всередині хетського глечика віком близько 4000 років. Про це повідомляє Times of India.

Унікальну знахідку зробили під час розкопок на кургані Кюльхьоюк. Керувала роботами Дер'я Їлмаз Текін з Університету Анкари. За її словами, посудину знайшли в одній із кімнат великої будівлі в центрі кургану. Це майже цілий глечик із грубої кераміки з округлим тулубом та трьома невеликими виступами на плечиках, хоча його ручка та вінця відбиті.

Ботаніки знають рослину як волошку Чихачова (Centaurea tchihatcheffii). Нині вона на межі зникнення. Місцеві жителі називають її sevgi çiçeği ("квітка кохання"). У природі вона зустрічається виключно в районі Гельбаші та більше ніде у світі.

Відео дня

Сьогодні ця однорічна квітка перебуває під критичною загрозою зникнення. Дослідження показали, що її виживання напряму пов'язане з тим, як і коли аграрії обробляють поля. Зокрема, переорювання ґрунту допомагає збільшити густоту рослин наступного року, але робити це потрібно вчасно.

Моделювання вченого на прізвище Байток показало: якщо відкласти оранку до моменту, коли рослини вже сформують насіння, популяція зможе успішно відновлюватися. Фахівці радять переорювати захищені ділянки після дозрівання насіння – в ідеалі раз на два роки.

Влада вже взялася рятувати квітку. Ще 2016 року біля озера Моган, яке розташоване в тому ж районі Гельбаші, стартував спеціальний проєкт. У його межах ділянки з рослиною обгородили, налагодили догляд за сільськогосподарськими землями, а також збирали насіння й висівали його в придатних місцях.

Квіти України

Раніше на півдні Одещини, у національному природному парку "Тузлівські лимани", помітили мачок жовтий. Це рідкісна квітка з родини макових, занесена до Червоної книги України. Доктор біологічних наук Іван Русєв, який очолює науковий відділ парку, показав відео з рослиною, що квітла там навіть пізньої осені.

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