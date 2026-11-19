Через понад десять років після запуску формату "Історії" користувачі отримали можливість вносити зміни після публікації.

Компанія Meta представила довгоочікуване оновлення для тримільярдної аудиторії Instagram. Через понад десять років після запуску формату Stories користувачі отримали можливість вносити правки в уже опубліковані історії, пише Endgadget.

Тепер у авторів є 15 хвилин після публікації, щоб виправити помилки, замінити або додати музику, а також переписати текст. При цьому всі накопичені перегляди, лайки та відповіді зберігаються.

Раніше єдиним способом виправити помилку було видалення слайда та його повторне завантаження. Це порушувало хронологічний порядок у серії публікацій і знічнити статистику, що створювало серйозні незручності для блогерів та SMM-фахівців.

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"Багато хто просив про це, тому я радий нарешті представити цю функцію", – зазначив глава Instagram Адам Моссері.

Як редагувати сторіс в Instagram

Нова опція вже почала поширюватися серед користувачів. Щоб змінити слайд, потрібно відкрити меню "Ще" (три крапки) і вибрати пункт "Редагувати історію" (Edit story).

Відредаговані публікації позначатимуться для глядачів статусом "Змінено" (Edited). Окрім редагування, Instagram оновив палітру фонів, додавши градієнти та нові ефекти, а також спростив завантаження та форматування кількох зображень одночасно

Паралельно Instagram тестує новий відеоформат "Features", який дозволить публікувати ролики тривалістю до півтори години. Соцмережа, яка починала як платформа для фотографій, має намір скласти конкуренцію YouTube.

В одному з попередніх оновлень Instagram нарешті дозволив змінювати порядок відображення публікацій у профілі. Цю функцію почали тестувати ще у 2022 році, але запуск постійно відкладали.

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