В обох країнах вагому частку становить плата за опалення.

Ціни на комірне в Німеччині в опалювальний сезон перевищують плату за комунальні послуги в Україні в 2-3 рази, свідчать підрахунки УНІАН. Мінімум третину з загального чеку в обох країнах доведеться викласти за опалення.

Так, українка Людмила Русіна, що проживає в Німеччині, поділилася в мережі Tik Tok відео, в якому розповіла, скільки коштують комунальні послуги в цій країні. Рахунок за холодне водопостачання та водовідведення, за її словами, тут найдорожчий в Європі.

"Я знаю тих, хто не включав опалення, а грівся пляшками з гарячою водою. Але зараз ми отримали перерахунок. Опалення та гаряча вода – за нормальною ціною, як для Німеччини. А от холодна вода з каналізацією найдорожча в Європі", – каже Русіна.

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Колишня бухгалтерка проживає у трикімнатній квартирі на 67 квадратних метрів з ще однією людиною.

Ціни на комірне в Німеччині за місяць вона озвучує наступні:

опалення та гаряча вода – 87 євро (4 312,7 грн);

електроенергія – 50 євро (2 478,6 грн);

холодна вода з каналізацією – 40 євро (1 982,9 грн);

прибирання у під'їзді – 20 євро (991,4 грн);

догляд за газоном – 10 євро (495,7 грн);

податок на землю – 10 євро (495,7 грн);

вивезення сміття – 9 євро (446,1 грн);

страхування будинку – 6 євро (297,4 грн);

освітлення під'їзду – майже 4 євро (198,3 грн).

Таким чином, сумарний місячний платіж за комунальні послуги складає близько 236 євро (11 698,9 грн).

"Платимо тільки за господарське сміття через те, що воно сортується – решта вивозиться безкоштовно. В Україні, я думаю, комуналка вже наздогнала європейську", – вважає Русіна.

Ціни на комуналку в Україні

Якщо ж порівнювати ціни на комунальні послуги в Україні з німецькими – вони насправді нижчі ледь не в два рази. Так, взимку українці в Києві платили за загальну площу 75 квадратів – трохи більше, ніж 67 квадратних метрів Русіної – лише 6 023 грн.

Зокрема, в грудні 2025 року ціни на комірне за місяць були наступні:

опалення – 2 225 грн;

електроенергія – 1 648 грн;

квартплата – 1 020 грн;

гаряча вода – 485 грн;

холодна вода – 180 грн.

Інша квартира в іншому районі столиці на 80 квадратів обійшлася в лютому 2026 року в 4 074 грн, в тому числі:

опалення – 1 786 грн;

квартплата – 1 046 грн;

електроенергія – 912 грн;

холодна вода – 122 грн;

вивіз сміття – 90 грн.

Комунальні тарифи в Україні – головні новини

В Міненерго запевняють, що підвищення тарифів на електроенергію та газ для населення в Україні наразі не обговорюється. Будь-які зміни в розцінках можливі лише після завершення воєнного стану.

Тож на період опалювального сезону 2026-2027 років ціна кіловата електроенергії для побутових споживачів становитиме 4,32 грн.

Ціни на газ для більшості українців також будуть незмінними у розмірі 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2027 року.

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