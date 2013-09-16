Кожен українець зможе знати свого дільничного в обличчя

На сайті Міністерства внутрішній справ України стартує тестова електронна геоінформаційна система «Дільничні інспектори міліції» (ГІС «ДІМ»). Вона містить відомості про розташування на території держави дільничних пунктів міліції, дільничних інспекторів міліції та їх контактні дані.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, за допомогою цієї системи дільничному інспектору міліції можна буде написати повідомлення.

Головне призначення цієї системи – взаємообмін інформацією між міліцією та населенням. Зокрема, вона дає змогу інформувати громадян про стан правопорядку, порядок звернення до ОВС по допомогу в установленні безвісти зниклих осіб, а також отримувати повідомлення від громадян.

Керівництво органів внутрішніх справ з допомогою ГІС «ДІМ» матиме змогу контролювати порядок розгляду звернень до дільничних інспекторів міліції.

Інформація завжди буде актуальною, оскільки оновлюватиметься по мірі внесення змін.