Шахрай на довірливих українцях заробив 20 тис. грн

Обвинувальний вирок суду поставив крапку у «кар’єрі» Інтернет-шахрая. Зловмисник встиг обдурити десятьох осіб з різних областей України, які через нього втратили більше 20 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, люди вважали, що платять за мобільні телефони і комп’ютерну техніку, яку молодик пропонував купити через різні Інтернет-ресурси. Умовою продажу була попередня оплата на банківську картку продавця. Насправді виконувати зобов’язання чоловік не збирався, а гроші привласнював.

Кілька ошуканих покупців звернулися із заявами про шахрайство до міліції. Під час розслідування в рамках кримінального провадження було встановлено й інших потерпілих. Особою, яка привласнювала їх кошти, виявився раніше не судимий 28-річний чернігівець.

Правоохоронці зібрали докази вини саме цієї особи в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Під тиском доказів свою вину шахрай визнав повністю.

Суд врахував щире каяття і активне сприяння в розкритті злочину підсудним і призначив покарання з випробувальним терміном. А саме - 4 роки 6 місяців позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.