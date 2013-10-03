На Львівщині вилучили понад 70 тонн отруйних речовин

У Львівській області правоохоронці в одного із підприємців вилучили понад 70 тонн отруйних речовин.

Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, керівники приватного підприємства всупереч ліцензійним умовам реалізували засоби захисту рослин. Зі складів підприємства в одному з районів області вилучили понад 70 тонн гербіцидів, протруйників, фунгіцидів та регуляторів росту рослин.

У міліції нагадують, що пестициди та агрохімікати повинні зберігатись у спеціальних умовах, аби уникнути потрапляння їх в навколишнє середовище, а також транспортуватись в спеціально обладнаному транспорті під супроводом. Водій, який їх перевозить, має бути проінструктованим, наголошують правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 321 Кримінально кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).

Винних можуть оштрафувати або позбавити волі на термін до трьох років.