У центрі Херсона чоловік продавав марихуану

Житель Херсона заготовив 1,5 кілограми конопель, які він намагався продати. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, оперативники встановили, що 34-річний місцевий житель терміново шукає покупців зілля серед наркозалежних херсонців. Для більшої зручності чоловік розфасовував «зілля» дозами і продавав клієнтам у центрі Херсона. Він планував заробити на цьому чималі гроші. Чоловіка затримали під час збуту чергової дози марихуани.

Як пояснив зловмисник, він з юного віку курить коноплю, а цього року вирішив на ній підзаробити. За його словами, коноплю виростив сам і ще з літа підшукував покупців.

Під час обшуку у підвальному приміщенні будинку, де проживав безробітний, працівники міліції знайшли 1,5 кг конопель. Там він їх висушував, подрібнював та фасував. Також оперативники виявили там усе необхідне приладдя.

Чоловік заарештований і знаходиться у СІЗО. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.