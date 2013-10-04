У Мін'юсту ніхто персональні дані українців не крав – СБУ

Співробітники Cлужби безпеки України не виявили витоку інформації з персональними даними українців після несанкціонованого втручання роботу комп'ютерів Міністерства юстиції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з повідомленням, втраті персональних даних запобігла саме зупинка роботи Державного реєстру.

"Встановлено, що в результаті зупинення функціонування Державних реєстрів витоку інформації з персональними даними громадян України не відбулося", - сказано в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що 1 жовтня на сайті Мін'юсту з'явилося повідомлення, що доступ до єдиних і державних реєстрів інформаційної мережі міністерства буде тимчасово зупинений через технічні проблеми.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливе викрадення персональних даних громадян України з бази Мінюсту.

ТСН