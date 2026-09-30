Росія розпочала масштабну кампанію по знищенню енергетики України, – Корецький

Ворог випробовує захищеність ключових об’єктів перед опалювальним сезоном.

Російські окупанти перейшли до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі перед початком опалювального сезону, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Цієї ночі ракетами та дронами атаковані енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах. Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону", – заявляє Корецький.

Голова уряду зазначає, що внаслідок атаки ворога сталися пошкодження та руйнування, проте підбиття загальних підсумків та оцінка щодо строків відновлення ще в процесі.

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"Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. У багатьох регіонах зберігається загроза повторних ударів. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки", – повідомляє Корецький.

За даними прем’єра, було відомо про 14 постраждалих по всій країні. Пʼятеро людей, серед них одна дитина, загинули.

Опалювальний сезон в Україні – головні новини

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що людям з особливими потребами, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок, варто розглянути варіант з виїздом за межі міст. Він пояснює це додатковими ризиками для таких людей за умов песимістичного сценарію проходження опалювального сезону.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що в Києві місцева влада провалила голосування щодо виділення землі під котельні, на закупівлю яких було виділено 1,2 млрд грн, тому в столиці з початку року не було встановлено жодної.

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