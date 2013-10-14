Молодик викрав авто і влаштував перегони з міліцією

13 жовтня близько 11:00 57-річний мешканець Березнівського району Рівненської області припаркував свій автомобіль біля магазину. Ключі залишив у замку передніх дверей та попрямував до торгівельного закладу. Саме в цей момент вулицею проходив 23-річний мешканець сусіднього села. Не довго думаючи хлопчина відкрив авто та рушив у невідомому напрямку.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Після отримання повідомлення правоохоронці ввели оперативний план «Перехоплення».

Міліціонери швидко встановили викрадений автомобіль та негайно подали водію сигнал про зупинку. Проте, зловмисник його проігнорував.

Правоохоронці переслідували авто декілька кілометрів. Тоді співробітники Березнівського райвідділу міліції прийняли рішення про перекриття дороги, шляхом блокування проїжджої частини патрульним автомобілем. Проте зловмисник не знизив швидкості, а навіть після зіткнення, продовжував рух. Щоб припинити злочинні дії зловмисника, співробітник ДАІ здійснив один постріл по шинах автомобіля.

Працівники міліції затримали порушника та доставили до райвідділу. Під час спілкування з міліціонерами, хлопчина зізнався, що цього дня вживав алкоголь.

Наразі триває досудове розслідування.

Завдяки професійним діям працівників органів внутрішніх справ, ніхто не постраждав.