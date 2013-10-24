Підрозділи ДСО охороняють половину банківських установ України

Майже половина банківських установ України охороняється Державною службою охорони при МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав начальник Департаменту Державної служби охорони при МВС України Анатолій Назаренко.

Зокрема, за його словами, підрозділами ДСО охороняється 45% від загальної кількості банківських установ України та 9% банкоматів.

При цьому він зазначив, що в Україні, за даними Національного банку, станом на 1 жовтня 2013 року зареєстровано 19 тис. 435 банківських установ та 38 тис. 424 банкоматів.

Назаренко підкреслив, що “під особливим питанням стоїть безпека банкоматів». «Ми маємо позитивну динаміку в порівнянні з минулим роком на майже 9% приросту. У нас налагоджена співпраця з національною асоціацією банківських установ і нещодавно вони запросили керівництво ДСО на своє розширене засідання, і ми мали довготривалу дискусію щодо охорони банкоматів і банківських установ. Одна справа просто взяти під охорону, а інша справа - затримати зловмисника. У нас на сьогодні є певні напрацювання з цього приводу”, - сказав він.

Начальник Департаменту ДСО зазначив, що динаміка пограбувань спостерігається в сторону негативного приросту в цьому сегменті.

Загалом підрозділи ДСО охороняють 150 тис. стаціонарних і рухомих об`єктів. Під охороною ДСО перебувають також 1333 навчальних заклади та 1188 об`єктів, де зберігається зброя та боєприпаси.

Також на брифінгу йшлося, що з метою посилення профілактики вуличної злочинності підвищення захисту громадян від протиправних посягань на охоронюваних ДСО об`єктах та інших громадських місцях встановлено 6440 систем термінового виклику міліції.