При СБУ створено Науково-експертну раду

При голові Служби безпеки України створено Науково-експертну раду – позаштатний консультативно-дорадчий орган.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

До складу ради увійшли дійсні члени Національної академії Наук України та керівники провідних вищих навчальних закладів, зокрема, ректори Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Михайло Згуровський, Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, президент Національної академії правових наук України Василь Тацій, директор Науково-дослідного інституту гігієни та медичної екології ім. О.О. Марзєєва, президент Національної академії медичних наук України Андрій Сердюк.

Очолив раду перший заступник голови Служби безпеки України генерал-полковник Петро Шатковський. Основними її завданнями є участь у формуванні стратегії розвитку наукових та науково-технічних досліджень у сфері забезпечення національної та державної безпеки, надання експертних оцінок підготовленим проектам концепцій та законодавчих актів з питань забезпечення національної (державної) безпеки і діяльності Служби безпеки України, участь в організації співробітництва Служби безпеки України з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами з метою наукового забезпечення пріоритетних напрямів оперативно-службової діяльності СБУ.