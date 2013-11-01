У Вінниці міліція затримала грузина-домушника

У Вінниці правоохоронці затримали мешканця Грузії, який спеціалізувався на квартирних крадіжках. На рахунку затриманого більше десятка потерпілих вінничан. Ноутбуки, документи та сейф з грішми стали здобиччю злодія.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Мешканці одного з будинків у Замостянському районі Вінниці побачили, як незнайомець щось видивляється біля їхнього під’їзду, і викликали міліцію. Затриманим виявився 29-річний житель Грузії, який незаконно перебував на території України. Чоловік перебивався тимчасовими заробітками, яких йому не вистачало, тому він вирішив підзаробити крадіжками.

Під час огляду у помешканні підозрюваного працівники виявили речі, про викрадення яких повідомляли вінничани: ноутбуки, документи та невеликий сейф. Про крадіжку сейфу з 4 000 гривень повідомив міліціонерів 37-річний місцевий житель.

Слідчий відділ міліції відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За двома фактами крадіжок затриманому оголошено про підозру. Чоловік обґрунтовано підозрюється ще у дванадцяти крадіжках, скоєних аналогічним способом. Наразі зловмисник знаходиться під вартою.

Йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.