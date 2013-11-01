У Харкові УБОЗ затримав партію контрабандних цигарок із Росії

У Харкові правоохоронці затримали партію контрабандних цигарок із Росії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) облуправління міліції, в жовтні УБОЗ надійшла інформація про те, що з Ростова-на-Дону (Росія) з фабрики ВАТ «Донской табак» за фіктивними документами транзитним шляхом планується відправлення великої партії тютюнових виробів.

Під час реалізації оперативної інформації, 29 жовтня в Харкові співробітники УБОЗ затримали автомобіль «Газель», яким керував 28-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, чоловік виконував роль кур’єра.

У вантажівці правоохоронці виявили 10,5 тис пачок цигарок російських марок «Донской табак», «Арктика», «Нивигатор», «Император», «Беверли», «Маршал», «Наша марка», «Армада». Приблизна вартість партії становить 80 тис. грн.

За словами кур’єра, товар надійшов до Харкова з міжнародного аеропорту Одеси комерційною поштою. Цигарки призначалися чоловіку, який займається оптовим розповсюдженням тютюнових виробів у Харкові та області.

Вказані тютюнові вироби з фабрики ВАТ «Донской табак» ввезені до України як експорт з РФ, про що свідчать відповідні маркірування на ящиках з товаром. Водночас товар не був розмитнений - на ньому не було акцизних марок та будь-яких супровідних документів.

Відносно кур’єра складено протокол про порушення митних правил за ст. 484 Митного кодексу України (ввезення на митну територію України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю). Товар вилучено до прийняття рішення суду.

Зараз працівники УБОЗ та Харківської митниці встановлюють учасників всього ланцюга незаконного ввезення тютюнових виробів на територію України.