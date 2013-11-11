МВС планує обмежити швидкість руху автомобілів у населених пунктах
Міністерство внутрішніх справ України планує розробити зміни до Правил дорожнього руху на 2014 рік
Міністерство внутрішніх справ України планує розробити зміни до Правил дорожнього руху на 2014 рік, зокрема, обмежити швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 кілометрів на годину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем при МВС Сергій Будник під час брифінгу в рамках Форуму національного партнерства з безпеки дорожнього руху.
«Ми не плануємо змін цього року, але плануємо напрацювати їх наступного року, і у разі потреби, їх вноситимемо. Зокрема, ми розглядаємо питання зниження швидкості в населених пунктах до 50 кілометрів на годину», - сказав він.
Зокрема, за словами Будника, розглядаються такі зміни до Правил дорожнього руху, як використання світловідбиваючих елементів пішоходами і світловідбиваючих жилетів водіями у темний час доби, а також обов`язкове використання шин, які відповідають сезону.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 1 грудня планує подати до Верховної Ради проект змін до Правил дорожнього руху, якими пропонується ввести автоматичну фіксацію перевищення швидкості за допомогою системи «Гарпун».