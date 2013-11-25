Майже півмільйона гривень вилучили у підпільному казино

У центрі Дніпропетровська злочинна група у складі 8 осіб розгорнула незаконний бізнес з ведення азартних ігор. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали організатора – місцевого жителя 32-х років та встановлюють особи співучасників злочину, які входили до складу групи.

Члени угрупування організували азартні ігри в серпні 2013 року. Прикриваючись вивіскою покерного клубу, за кілька місяців вони збагатилися на 450 тис. гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні спортивного клубу було вилучено фішки, 108 колод карт, 9 покерних столів та 8 комп’ютерів. Бухгалтерська документація та чорнові записи, також вилучені під час обшуку, підтверджують розмах їх неправомірної діяльності.

Організатору та виконавцям злочинного угрупування загрожує покарання за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.