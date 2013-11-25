У Києві затримано групу харків’ян при спробі підпалу кількох автомобілів

19:59, 25 листопада 2013
Кримінал
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Інцидент розслідується

У Києві затримано групу харків’ян, які сьогодні вдень намагалися вчинити підпал кількох автомобілів у Дарницькому районі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління ДАІ, сьогодні близько 15.30 екіпажу відділу ДАІ Дарницького району надійшла інформація про те, що на вулиці Чавдар, біля будинку № 9, невідомі намагаються пошкодити автомобіль «Сеат».

Під`їжджаючи до місця події, правоохоронці побачили чоловіка, який нервово жестикулював і вказав міліціонерам на чоловіка, який втікав. Співробітники Державтоінспекції затримали невідомого, який, як з`ясувалося, намагався підпалити відразу три автомобілі - він вже облили бензином і кинув ганчірки, щоб підпалити, але довести до кінця справу перешкодив власник однієї з машин.

За словами очевидців, затриманий був не один. Ще двом невідомим вдалося зникнути з місця події на «Ладі Пріорі» з харківськими номерами, у бік Південного моста. Інформацію про це патрульні передали черговому по місту.

Вже через 20 хвилин співробітники ДАІ Печерського району затримали «Ладу» біля палацу «Україна». При цьому зловмисник вже встиг зняти з автомобіля номерні знаки. Другого спільника затримали в одному з кафе неподалік палацу «Україна».

В одного з двох затриманих харків`ян міліціонери виявили ніж. Як зазначили в ДАІ, затриманий на вулиці Чавдара третій палій, також із Харкова, раніше вже мав проблеми із законом за грабежі. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини того, що сталося.

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