Захарченко закликав учасників акцій не піддаватись на провокації

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко закликав учасників масових акцій за євроінтеграцію України не піддаватися на провокації і не порушувати правопорядок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на засіданні колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності у ніч на 30 листопада.

“Звертаюсь до громадян - не піддавайтесь на провокації, будьте пильними та толерантними. Закликаю всіх діяти лише в правовому полі”, - сказав Захарченко.