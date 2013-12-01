Захарченко закликав учасників акцій не піддаватись на провокації
13:11, 01 грудня 2013Кримінал
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І не порушувати порядок
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко закликав учасників масових акцій за євроінтеграцію України не піддаватися на провокації і не порушувати правопорядок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на засіданні колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності у ніч на 30 листопада.
“Звертаюсь до громадян - не піддавайтесь на провокації, будьте пильними та толерантними. Закликаю всіх діяти лише в правовому полі”, - сказав Захарченко.
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