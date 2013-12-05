Серед затриманих за бійки є особи, які відбували покарання - МВС

Серед 14 затриманих за бійки з “Беркутом” є особи, які відбували покарання за вбивства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Києві, заявив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

“Серед 14 затриманих, деякі з цих осіб притягувались до кримінальної відповідальності за вбивство”, - сказав Татаров.

Він зауважив, що затриманим особам судом було обрано запобіжний захід. Частина з них знаходиться в слідчому ізоляторі, а частина перебуває в лікарні під охороною міліції для забезпечення рішення суду.