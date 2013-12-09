На Дніпропетровщині затримали двох фальшивомонетників

Наприкінці листопада в одному з кафе м. Дніпропетровська місцевий мешканець намагався розрахуватися 100-гривневою купюрою, яка викликала сумнів її у дійсності. Працівники міліції, які виїхали на місце події, виявили на купюрі відсутність захисних люмінесцентних елементів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Розслідування привело правоохоронців до м. Синельникове. Співробітники слідчого відділу Синельниківського міськвідділу міліції встановили, що до злочину можуть бути причетні двоє чоловіків 29 та 34 років. За місцем їх мешкання міліціонери провели обшук. Відтак, у них було вилучено 11 фальшивих купюр номіналом 100 гривень. Зловмисників опитали. Як з’ясувалося, дані купюри вони виготовили за місцем проживання одного з підозрюваних за допомогою струменевого принтера з метою їх подальшого збуту на території області.

Наразі їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.