У Харкові чоловік стрибнув під потяг у метро

У Харкові чоловік покінчив життя самогубством, стрибнувши під потяг у метро.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався вчора, 24 грудня, близько 19:45 на станції метро «Студентська».

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

На цей час свідки події опитані, за їх відомостями, потерпілий стрибнув під потяг сам. Про це також свідчать записи камер відеоспостереження. Працівники міліції встановлюють особу потерпілого та його вік.

Рух потягів Салтівської лінії метро відбувався за резервною схемою без зупинки на станції, де сталася трагедія.