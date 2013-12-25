У київському метро затримали „на гарячому” кишенькових злодіїв

14:40, 25 грудня 2013
Кримінал
0 0

„Працювала” жінка з напарником

У Києві при проведенні профілактичних заходів на станціях «Майдан Незалежності» і «Почтова площа» щодо виявлення кишенькових злодіїв у столичній підземці правоохоронці затримали 32-річну крадійку з 27-річним напарником.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, оперативники Лінійного управління в метрополітені помітили підозрілу жінку у вагоні потягу метро.

Вона дістала з кишені куртки іншої пасажирки мобільний телефон та передала його хлопцеві, який, вочевидь, був її напарником.

Молодика затримали разом з усіма речовими доказами. «Телефон був жіночий, крім того, хлопець не зміг назвати жодного номера з телефонної книги», - зазначається в повідомленні. Жінку правоохоронці затримали трохи пізніше, обох було доставлено до Лінійного управління.

Дану подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter