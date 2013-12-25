У київському метро затримали „на гарячому” кишенькових злодіїв

У Києві при проведенні профілактичних заходів на станціях «Майдан Незалежності» і «Почтова площа» щодо виявлення кишенькових злодіїв у столичній підземці правоохоронці затримали 32-річну крадійку з 27-річним напарником.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, оперативники Лінійного управління в метрополітені помітили підозрілу жінку у вагоні потягу метро.

Вона дістала з кишені куртки іншої пасажирки мобільний телефон та передала його хлопцеві, який, вочевидь, був її напарником.

Молодика затримали разом з усіма речовими доказами. «Телефон був жіночий, крім того, хлопець не зміг назвати жодного номера з телефонної книги», - зазначається в повідомленні. Жінку правоохоронці затримали трохи пізніше, обох було доставлено до Лінійного управління.

Дану подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).