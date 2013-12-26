В Одеській області затримано банду квартирних злодіїв-висотників, ватажок якої розшукувався поліцією Російської Федерації за розбій.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС України, в Одеській області затримано групу професійних квартирних злодіїв, які тривалий час промишляли на території регіону. Потрапляли зловмисники до помешкань заможних одеситів через вікна й балкони, незалежно від того, на якому поверсі розташована квартира. Як пояснили в управлінні, підозрювані віртуозно використовували альпіністське спорядження.

Очолював злочинне угрупування раніше судимий 26-річний чоловік, який розшукується правоохоронними органами Російської Федерації за скоєння розбою.

До справи в Одеській області він залучив ще чотирьох осіб. Як зазначають в управлінні, зловмисники мали свій особливий стиль, проникаючи до приміщень у незвичайний спосіб.

За словами в.о. начальника УБОЗ Анатолія Корпана, одного разу заради великої наживи зловмисники проникли в 16-поверховий будинок: із квартири на 8 поверсі викрали дороге хутро, золоті вироби з діамантами й велику суму готівки.

До кожного злочину зловмисники довго готувалися, обираючи жертву, вивчаючи стиль її життя й матеріальний стан, ретельно розробляючи план проникнення до квартири.

Для відволікання уваги правоохоронців, після того, як злочинці потрапляли до квартир, вони пошкоджували замки, імітуючи проникнення через вхідні двері. Також, за даними міліції, про серйозність угрупування свідчить те, що його організатор підтримував тісні відносини зі «злодієм у законі» на прізвисько Лавасогли Батумський, якого нещодавно видворили за межі України.

«Зараз працівники УБОЗ затримали всіх учасників організованої злочинної групи. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено: альпіністське спорядження, пістолети й награбоване майно», - сказав Корпан.

Наразі у правоохоронців є докази причетності зловмисників до скоєння 11 крадіжок, під час яких вони заволоділи майном на суму близько 500 тис. грн. За скоєння крадіжок у складі організованої групи передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.