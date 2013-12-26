МВС перекваліфікувало провадження у зв’язку із нападом на Чорновол

МВС перекваліфікувало кримінальне провадження у зв’язку із нападом на журналістку Тетяну Чорновол з хуліганства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після зустрічі заступника міністра внутрішніх справ Віктора Дубовика з народними депутатами повідомив активістам Майдану і журналістам народний депутат Ігор Швайка.

«Єдине, що нам вдалося досягти, це перекваліфікації статті щодо Тетяни Чорновол з хуліганства на тяжкі тілесні ушкодження. Це ч. 1 ст.122 Кримінального кодексу», - сказав Швайка.

У свою чергу народний депутат Олександр Бригинець зазначив, що іншого прогресу в розслідуванні справи слідство поки що не продемонструвало. Зокрема, досі не оголошено в розшук третього підозрюваного в нападі на Чорновол. “Третю людину, яка, можливо, виїхала за кордон, не оголошено в міжнародний розшук. Нам пояснили це тим, що суди ще не встигли провести відповідні засідання”, - зазначив Бригинець.

Також він додав, що слідство не вбачає серед версій нападу журналістську діяльність Чорновол.

За словами Бригинця, правоохоронці не озвучили депутатам основну версію злочину, посилаючись на таємницю слідства, і спростували інформацію журналістів про те, що нібито як основну версію у міліції розглядають побутовий конфлікт між Чорновол та нападниками.

Також Бригинець сказав, що в міліції відмовилися виконати вимогу депутатів і перекваліфікувати провадження з хуліганства на замах на вбивство. У міліції пояснили це тим, що в разі, коли слідство не підтвердить факту замаху на вбивство, то тоді усі слідчі дії, проведені в рамках цієї статті, будуть визнані недійсними.

На думку Бригинця, міліція затягує слідство.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово ”підрізав” невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновіл.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновіл відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що встановлено трьох осіб, причетних до нападу, двоє з них затримані.