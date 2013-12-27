У Криму ДАІ затримала автомобіль зі зброєю і наркотиками

У Криму на стаціонарному посту ДАІ «Чонгар» правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перевозились зброя та наркотики.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Криму.

У автомобілі знаходилися водій і двоє пасажирів. У сумці, яка перебувала в салоні, правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату, ніж, перероблений з німецького штик-ножа, і патрони до вогнепальної зброї. Крім цього, в машині лежали дві пачки сигарет, частина з яких були начинена речовиною сіро-зеленого кольору з характерним запахом марихуани.

Усі троє затриманих - жителі Запоріжжя. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучені предмети відправлені на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством. Відповідно до санкції вказаної статті, зловмисникам загрожує до п`яти років позбавлення волі.