У Львові правоохоронцям вручили ключі від нових помешкань

27 грудня у Львові кращим працівникам органів внутрішніх справ вручили ключі від чотирьох службових квартир. Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Ключі від помешкань вручив начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Олександр Рудяк.

Вручаючи щасливим новоселам ключі та ордери від омріяних помешкань, генерал-лейтенант міліції Олександр Рудяк висловив сподівання, що ця вагома подія у житті правоохоронців сприятиме покращенню не лише сімейної атмосфери у родині, а й позитивно вплине на результативність та самовідданість у роботі.