Експерти визнали порнографією відеофайли активіста Євромайдану

У Харкові експерти визнали порнографією відеофайли, які нібито розповсюджував в соцмережі активіст Євромайдану Олександр Чижов.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області.

«Для встановлення усіх обставин вчиненого злочину, органами слідства здійснюються необхідні оперативні та слідчі дії, призначено ряд експертних досліджень. За результатами першого з них - судово-мистецтвознавчого - відеофайли, які були надіслані на сторінку заявника в соцмережі від іншої особи, визнані порнографією», - повідомили в міліції.

Сьогодні, 8 січня, в рамках проведення досудового розслідування Чижова було запрошено до райвідділу міліції для надання необхідних свідчень. Його допитано у присутності захисника. Слідчі дії тривають.

У ВЗГ також наголосили, що 4 січня після затримання Чижов не надав слідству жодних свідчень щодо своєї приналежності до будь-яких політичних організацій та партій, або підтримки громадських акцій, пов’язаних з діяльністю харківського Євромайдану.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 4 січня працівники міліції затримали активіста місцевого Євромайдану Олександра Чижова. Його звинуватили у тому, що він начебто зі своєї сторінки соціальної мережі «Вконтакті» розповсюджував порнографічні матеріали. Про це в міліцію того ж дня заявив 23-річний харків’янин.

Слідчий відділ за цим фактом відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

Сам Чижов наголошує, що, прийшовши додому, він виявив, що його сторінка на сайті ”Вконтакті” зламана й він не може отримати до неї доступ – функція відновлення паролю також не працює.

У міліції наголошували, що підозрюваний відмовляється співпрацювати зі слідством.