Керівники Автомайдану вибачилися за пікет «будинку Захарченка»

Керівники Автомайдану вибачилися перед власником будинку, який вони вважали власністю міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язкі з громадськістю МВС України та нагадали, що дії активістів біля «будинку Захарченка» були кваліфіковані слідчими як хуліганство.

Керівники Автомайдану пообіцяли власнику будинку більше не завдавати шкоди його майну, йдеться у повідомленні.

За словами заступника начальника Головного слідчого управління МВС України Олександра Гнатіва, слідчими у рамках раніше відкритого кримінального провадження здійснювалося розслідування хуліганських дій, що мали місце в селі Підгірці на Київщині. Тоді учасники Автомайдану двічі обклеювали паркан та ворота домоволодіння, а також кілька днів пікетували будинок, який, на їхню думку, належить Захарченку. Слідчі встановили, що зазначений будинок міністру не належить.

Сьогодні до міліції звернувся власник цього будинку із заявою про припинення досудового розслідування за фактом хуліганських дій біля його помешкання. Своє звернення власник домоволодіння пояснив тим, що він зустрічався з керівниками Автомайдану. Вони принесли йому вибачення та пообіцяли більше не завдавати шкоди майну.

«Ці вибачення були прийняті, він не має претензій до осіб, які приймали участь у хуліганських діях та пошкодженні майна, і клопоче про припинення досудового розслідування у кримінальному провадженні», – зазначив Гнатів.

Як повідомляли ЗМІ, 26 грудня активісти Автомайдану пікетували будинок Захарченка у селі Підгірці. Під час мітингу вони наклеювали на паркан наліпки з гаслами проти міністра, а також зробили фарбою напис на воротах: ”Тут живе кат!”. 5 січня відбувся ще один пікет біля будинку в Підгірцях, учасники якого заклеїли ворота етикетками з написом ”Власність бандитів”.

За даними LB.ua, міліція відкрила кримінальне провадження за фактом пікетування активістами Автомайдану заміського будинку Захарченка. За словами начальника прес-служби обласної міліції Миколи Жуковича, ”це кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство”.